Jason Momoa come Conan il barbaro. Il comportamento inqualificabile nella Cappella Sistina. È polemica (Di martedì 10 maggio 2022) Jason Momoa, il gigantesco attore di "Aquaman" e di "Conan il barbaro", è a Roma e se la gode entusiasta come un bimbo davanti ai dolciumi che non sa resistere alla tentazione di allungare la mano a ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di martedì 10 maggio 2022), il gigantesco attore di "Aquaman" e di "il", è a Roma e se la gode entusiastaun bimbo davanti ai dolciumi che non sa resistere alla tentazione di allungare la mano a ...

Advertising

__High_hopes_ : Nel mio cuore è scritto così è un po' come 'Io e Jason Momoa/*inserire celebrity crush* siamo fidanzati ma lui/lei non lo sa' Per me vale - osori_79 : RT @Maidire74834458: - SkyTG24 : Fast & Furious 10, Jason Momoa a Roma per le riprese. FOTO - Maidire74834458 : - lucacimini82 : @MaryDiDio2 se ti interessa dalle mie parti stanno girando Fast and Furious. Magari becchi pure Vin Diesel e Jason Momoa ?? -