Incidente sul lavoro a Ferrara | morto operaio cadendo dal ponteggio

(Di martedì 10 maggio 2022) Un altro giorno nero per il. Undi 36 anni èda un: stava smontando un'impalcatura in un cantiere a. L'è successo questa mattina, in via Borgo Punta. L'uomo, caduto dal quarto piano, èsul colpo. Sul posto è intervenuto il 118, ma gli operatori hanno potuto solo constatare il decesso dell'uomo. La Polizia ha effettuato gli accertamenti sul luogo dell'

FERRARA - Un operaio di 36 anni è morto, cadendo da un ponteggio mentre stava smontando un'impalcatura in un cantiere a Ferrara. E' successo questa mattina, in via Borgo Punta. L'uomo, caduto dal quar ...