Gilles Villeneuve - L’Aviatore: stasera su Rai2 il documentario a 40 anni dalla morte del pilota (Di martedì 10 maggio 2022) stasera su Rai2 alle 21:20 va in onda il documentario Gilles Villeneuve - L'Aviatore, realizzato a 40 anni dalla tragica morte del pilota, avvenuta nel 1982. Una prima serata speciale dedicata a Gilles Villeneuve quella che sarà idealmente "celebrata" stasera su Rai2 alle 21:20 con Gilles Villeneuve - L'Aviatore, il documentario che ripercorre la vita e la storia di uno dei piloti simbolo della Ferrari, morto durante le prove di qualificazione del Gran Premio del Belgio del 1982 e ricordato ancora oggi come uno dei più coraggiosi e amati di sempre. Una coproduzione Sonne Film e K+ in collaborazione con Rai Documentari ... Leggi su movieplayer (Di martedì 10 maggio 2022)sualle 21:20 va in onda il- L'Aviatore, realizzato a 40tragicadel, avvenuta nel 1982. Una prima serata speciale dedicata aquella che sarà idealmente "celebrata"sualle 21:20 con- L'Aviatore, ilche ripercorre la vita e la storia di uno dei piloti simbolo della Ferrari, morto durante le prove di qualificazione del Gran Premio del Belgio del 1982 e ricordato ancora oggi come uno dei più coraggiosi e amati di sempre. Una coproduzione Sonne Film e K+ in collaborazione con Rai Documentari ...

Advertising

RaiDue : A 40 anni dalla sua scomparsa, una proposta #RaiDocumentari per raccontare una leggenda della Formula 1 ???? ''Gill… - gippu1 : 40 anni fa - #8maggio 1982 - a Zolder moriva Gilles #Villeneuve. Il giorno dopo, in una puntata speciale di 'Blitz'… - RossanaRaspa : Stasera su RAI 2 un ricordo di Gilles Villeneuve. Io sono sempre stata una fan di Niki Lauda ma ricordo Gilles come… - Mterryf1 : RT @samucapi64: @Mterryf1 Per chi non può vederlo in TV: - samucapi64 : @Mterryf1 Per chi non può vederlo in TV: -