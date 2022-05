Bergamo, scontro auto-scooter in via Carnovali: grave 36enne (Di martedì 10 maggio 2022) Bergamo. grave incidente poco dopo le 18 di martedì 10 maggio a Bergamo, all’incrocio tra via autostrada e via Carnovali. A scontrarsi un’auto e uno moto: una Mercedes classe A e uno scooter modello Liberty 150. A farne le spese è stato il motociclista: 36 anni, originario di Carobbio degli Angeli, soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Le sue condizioni sarebbero gravi. In ospedale, per accertamenti, è finita anche la 31enne alla guida della Classe A, ma le sue condizioni non sono considerate altrettanto critiche. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto ambulanza e automedica, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso. Leggi su bergamonews (Di martedì 10 maggio 2022)incidente poco dopo le 18 di martedì 10 maggio a, all’incrocio tra viastrada e via. A scontrarsi un’e uno moto: una Mercedes classe A e unomodello Liberty 150. A farne le spese è stato il motociclista: 36 anni, originario di Carobbio degli Angeli, soccorso in codice rosso e trasportato d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di. Le sue condizioni sarebbero gravi. In ospedale, per accertamenti, è finita anche la 31enne alla guida della Classe A, ma le sue condizioni non sono considerate altrettanto critiche. Da chiarire la dinamica dell’episodio. Sul posto ambulanza emedica, oltre alla polizia locale per i rilievi del caso.

Advertising

zazoomblog : Bergamo scontro auto-moto in via Carnovali: grave 36enne - #Bergamo #scontro #auto-moto - zazoomblog : Bergamo scontro auto-moto in via Carnovali: ferito 36enne - #Bergamo #scontro #auto-moto - AmoBergamo : #Bergamo Scontro tra un auto e un camion a Osio Sotto: ferito un uomo di 36 anni - SportdelSud : La #Salernitana crede nella salvezza. Idem il suo pubblico, che ha preso d'assalto bergamo oggi e i punti vendita p… - milan_risorto : @zuccaricca @tcarapezza No non hai capito, obbligo della Salernitana di vincere a Bergamo era riferito per tenere i… -