Ascolti Tv 9 maggio 2022 | Nero a Metà chiude in bellezza e si stacca dall' Isola che però resta in superficie

(Di martedì 10 maggio 2022) Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 232.000 (1,1%). Nel Preserale su Rai1 L'Eredità 3.963.000 (26,1%). Su Canale 5 la replica di Avanti un Altro! 3.102.000 (21,3%). In Seconda Serata su Rai1 Via ...

Advertising

VesuvioLive : Made in Sud, senza Lorella e con gli Arteteca alla conduzione: ascolti ancora giù - Raiofficialnews : #AscoltiTv di lunedì #9maggio ?? - GuidoCordeschi : RT @blogtivvu: Ascolti Isola dei Famosi 2022: ecco quanto ha totalizzato la quindicesima puntata del 9 maggio - 361_magazine : Gli #ascoltitv di ieri sera - tuttotv_info : #AscoltiTV di ieri: #NeroAMetà3 chiude al 24,8%, #Isola al 18,8%, ancora un record per #UominiEDonne che segna uno… -

tv del 92022 in prima serata su Rai1 l'ultima puntata della fiction Nero a Metà con Claudio Amendola è stata seguita da 4.780.000 spettatori pari al 24,8% (primo episodio: 4.983.000 e ...Redazione Sorrisi Rai1, Nero a metà : 4.983.000 spettatori (share 23,42%) il primo episodio e 4.569.000 spettatori (share 26,22%) il secondo episodio Canale 5, L'isola dei famosi : 2.528.000 ...Roma, 10 mag. (askanews) - Di seguito gli ascolti tv della Rai di lunedì 9 maggio: Prima serata Rai 1 - NERO A META': 24,8% - 4 milioni 780mila Rai 2 - MADE IN SUD: 5,5% - 932mila Rai 3 - REPORT: 7,6% ...Le date da segnare sul calendario sono martedì 10, giovedì 12 e sabato 14 maggio 2022. Come sappiamo ... Ma dove si può vedere l’Eurovision 2022 in tv e dove lo si può ascoltare in radio La ...