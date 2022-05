Anche le bioplastiche si degradano lentamente in mare

Leggi su romadailynews

(Di martedì 10 maggio 2022)lesinell’ambiente – Se disperse nell’ambiente,lehanno tempi di degradazione molto lunghi, comparabili a quelli di materiali plastici non bio. Lo dimostrano i risultati di un esperimento condotto in acqua die sulla sabbia in cui si è visto – mettendo a confronto due polimeri tra quelli più usati per fare oggetti di plastica tradizionale, HDPE e PP, e due polimeri di plastica biodegradabile, PLA e PBAT – che in entrambi gli ambienti, nell’arco di sei mesi di osservazione, le due tipologie di granuli di plastica vergine (resin pellet) non mostravano una degradazione significativa. La ricerca, pubblicata su open access Polymers è stata condotta dal Consiglio nazionale delle ricerche, con l’Istituto dei ...