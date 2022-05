Uomini e Donne, Alessandro parla di Ida e Riccardo s'indispettisce: 'Mi sono stancato' (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa nuova settimana di Uomini e Donne si è arricchita di ulteriori vicende, specie con Riccardo Guarnieri e Alessandro Vicinanza. Si può dire che c'è stata una sorta di battaglia verbale tra i due cavalieri e tutto è partito per via di Ida Platano. Nel dettaglio, Maria De Filippi ha chiesto ad Alessandro se fosse ancora interessato alla dama siciliana e la risposta dell'uomo ha fatto indispettire Guarnieri! A Uomini e Donne Alessandro ammette l'interesse per Ida Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha domandato ad Alessandro se gli piacesse ancora Ida Platano. Il cavaliere salernitano ha fatto presente di non aver mai affermato il contrario, confermando di provare ancora attrazione nei confronti della parrucchiera di ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 9 maggio 2022) Questa nuova settimana disi è arricchita di ulteriori vicende, specie conGuarnieri eVicinanza. Si può dire che c'è stata una sorta di battaglia verbale tra i due cavalieri e tutto è partito per via di Ida Platano. Nel dettaglio, Maria De Filippi ha chiesto adse fosse ancora interessato alla dama siciliana e la risposta dell'uomo ha fatto indispettire Guarnieri! Aammette l'interesse per Ida Tutto è cominciato quando Maria De Filippi ha domandato adse gli piacesse ancora Ida Platano. Il cavaliere salernitano ha fatto presente di non aver mai affermato il contrario, confermando di provare ancora attrazione nei confronti della parrucchiera di ...

