UNDER 17 FEMMINILE, CHE VITTORIA A CESENA! (Di lunedì 9 maggio 2022) Prosegue il cammino nella prima fase nazionale per l'UNDER 17 FEMMINILE, vittoriosa a Cesena per 7 a 2. Oltre alle bianconere e all'Hellas Verona (squadra affrontata nella prima partita del girone, con sconfitta interna per 3 a 1), le ragazze di mister Orlando dovranno giocare ora contro Atalanta, Inter e Cittadella. Di seguito il tabellino della gara: Cesena-Pordenone 2-7 GOL: 4? pt Luccaroni, 9?, 11?, 42? (rig.) Guizzo; 3? st Lorenzini, 25? Biserni, 33? Guizzo, 42? Brigiotti, 45? Guizzo. PORDENONE: Dorbolò, Costantini (Cantarella), Poli, Marchesin (Brigiotti), Giorni, Bertolini (Pusiol), Guizzo, Zuccolin (Raicovi), Menini (Mio Bertolo), Termentini (Battel), Volpatti (Lorenzini). All. Orlando. CESENA: Sorci (Notarpietro), Mazzotti (Rosetti), Lucchi, Magalotti, Paolinelli, Polazzi, Monti (Annese), Biserni, Luccaroni, Grossi, Bernabei. All.

