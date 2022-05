Ucraina, Macron risponde a Putin: “Non siamo in guerra, adesso tregua” (Di lunedì 9 maggio 2022) guerra in Ucraina, il presidente di turno della Ue, Emmanuel Macron, risponde a Putin nel giorno della parata militare a Mosca per il 77° anniversario della vittoria sul nazismo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dichiara di puntare “a un parere sull’adesione di Kiev a giugno“. Mentre il presidente cinese, Xi Jinping, dice al cancelliere tedesco Olaf Scholz che occorre “evitare l’allargamento del conflitto“. Al discorso del presidente russo, che ha giustificato la guerra in Ucraina accusando la NATO di aver predisposto, nel 2021, un’invasione di territori russi (mai avvenuta), il capo dello Stato francese chiede una tregua delle operazioni belliche, perché nel discorso di Putin “non c’è stata nessuna escalation ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 9 maggio 2022)in, il presidente di turno della Ue, Emmanuelnel giorno della parata militare a Mosca per il 77° anniversario della vittoria sul nazismo. La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, dichiara di puntare “a un parere sull’adesione di Kiev a giugno“. Mentre il presidente cinese, Xi Jinping, dice al cancelliere tedesco Olaf Scholz che occorre “evitare l’allargamento del conflitto“. Al discorso del presidente russo, che ha giustificato lainaccusando la NATO di aver predisposto, nel 2021, un’invasione di territori russi (mai avvenuta), il capo dello Stato francese chiede unadelle operazioni belliche, perché nel discorso di“non c’è stata nessuna escalation ...

