Travolto e ucciso in monopattino: Matteo muore a 24 anni a Roma. 'L'auto ha abbattuto un semaforo' (Di lunedì 9 maggio 2022) Dramma nella serata di ieri sera a Roma dove un ragazzo italiano di 24 anni, Matteo Taglienti , è morto dopo essere stato Travolto da un'auto mentre viaggiava sul suo monopattino. L'incidente è ... Leggi su leggo (Di lunedì 9 maggio 2022) Dramma nella serata di ieri sera adove un ragazzo italiano di 24Taglienti , è morto dopo essere statoda un'mentre viaggiava sul suo. L'incidente è ...

Advertising

infoitinterno : Travolto e ucciso in monopattino: Matteo muore a 24 anni a Roma. «L'auto ha abbattuto un semaforo» - TuttoSuRoma : #Roma, ragazzo di 24 anni in monopattino travolto e ucciso da un'auto: è morto sul colpo - infoitinterno : Roma Tor di Quinto, ragazzo in monopattino travolto e ucciso da un'auto - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Palermo. Viene travolto da un camion, pedone resta ucciso' - Ilovepalermocalcio -