Sampdoria-Fiorentina | Damsgaard jolly | il danese vuole essere titolare

(Di lunedì 9 maggio 2022): ilnella gara contro i viola Come può cambiare schieramento lain vista della? L’unico modo di poter schierare due punte, senza privarsi della possibilità di fare cambi e senza mettere Fabio Quagliarellacon Francesco Caputo dal primo minuto di gioco in campo, è snaturare la posizione di Abdelhamid Sabiri. Marco Giampaolo potrebbe anche pensare di passare dal 4-5-1 al 4-4-2, a patto di avere una valida alternativa per la corsia mancina. Se la catena di destra non preoccupa, con Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski, a sinistra, di fianco al confermato Tommaso Augello, si apre una voragine senza l’ottimo Sabiri. Il marocchino ...

Advertising

canteraviolacom : #Primavera1, #Fiorentina-#Sampdoria: tra rimonta e rigori non dati, ko pesantissimo nella corsa playoff - SampNews24 : #Fiorentina-#Sampdoria Primavera 1-2: sorpasso playoff dei blucerchiati! - DiegoIrato : RT @tvdellosport: ERRORE CLAMOROSO DI FOGLI? Ennesimo errore sulla costruzione dal basso: protagonista Gabriele Fogli, portiere della Fior… - clubdoria46 : #FiorentinaSamp #Primavera, il sogno #playoff non è ancora finito #Samp #Tufano #Primavera1TIMVision - TMWSampdoria : Campionato Primavera: Fiorentina - Sampdoria (1-1) nel primo tempo -

Samp News 24

DIRETTAPRIMAVERA (RISULTATO FINALE 1 - 2)U19 1 - 2 : i giovani blucerchiati vincono l'importante spareggio per la zona playoff nella 33giornata del campionato 1, e ...DIRETTA/Primavera (risultato 0 - 0) streaming video tv: si gioca! Essendo acciaccato Odriozola a causa di un affaticamento muscolare, ecco che come terzino destro dovrebbe ... Verso Sampdoria Fiorentina: i numeri dei blucerchiati nei precedenti scontri Termina 1-1 il primo tempo tra Fiorentina e Sampdoria, penultima giornata del campionato Primavera, scontro diretto per i playoff. A segno Corradini per il momentaneo vantaggio viola dopo soli ...Cocente sconfitta interna per la Fiorentina di Aquilani, che esce sconfitta dal match del "Bozzi" per 1-2 con la Sampdoria. I viola erano passati in vantaggio dopo pochissimi minuti ...