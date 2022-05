Rai2 perde anche lei | colpo basso per la rete | “Non ci sarò” | cosa succede?

Leggi su specialmag

(Di lunedì 9 maggio 2022) Sembra non esserci pace per. Dopo l’ultimo imprevisto di settimana scorsa, un altro pesantissimo annuncio proprio in queste ore. Momenti duri(Raiplay)È diverso tempo che il secondo canale della Rai prova a rinnovarsi. Già con l’inserimento di Stefano de Martino, passato da Mediaset alla Rai proprio per intraprendere la strada della conduzione, era chiaro l’intento: ringiovanire la. Con lui e con i suoi programmi, come Made in Sud, Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile,ha provato a portare in prima serata l’intrattenimento e i giovani, target difficilissimo da colpire. Nelle ultime ore, però, un altro problema sembra interporsi trae la volontà di rinnovarsi con i giovani. A doversi fermare èlei, ennesimo volto che deve rinunciare al programma: ecco di ...