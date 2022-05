Provincia di Napoli, rissa all’esterno di una nota pizzeria tra donne e uomini (Di lunedì 9 maggio 2022) Prima le urla, poi spintoni, calci e pugni all’esterno di una nota pizzeria di San Giuseppe Vesuviano. Una decina di persone – tra uomini e donne – se le sono date di santa ragione dinanzi agli occhi attoniti dei presenti come testimonia anche un video diventato virale e pubblicato anche sulla pagina Facebook del consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 9 maggio 2022) Prima le urla, poi spintoni, calci e pugnidi unadi San Giuseppe Vesuviano. Una decina di persone – tra– se le sono date di santa ragione dinanzi agli occhi attoniti dei presenti come testimonia anche un video diventato virale e pubblicato anche sulla pagina Facebook del consigliere regionale L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

anthos965icloud : @soloioenessuno @TheJackSparrow @segreteria_MZ Provincia di Napoli ??????????????????????????????????????????????????????????????????i che sfaccimm - siamosogninluna : @lovingcarola almeno tu napoli bene o male qualcuno, io un paese sperso in provincia di salerno non ci provo neanche HAHAH - Dov_EL : RT @julien170905: Che bello che a Napoli e soprattutto in provincia stanno asfaltando tante strade. Peccato che ciò avviene solo se passa i… - LaRegin87818789 : RT @fatina909: ?????????? Napoleone dolcissimo e giocherellone Beagle di 10 anni che cerca urgentemente casa perchè la famiglia non può più ten… - Mary35999509 : RT @ilgiornale: Continuano gli episodi di violenza fra ragazzi nella provincia di Napoli. Ieri un 14enne è finito al Cardarelli con una fer… -