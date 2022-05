Per Papa Francesco la Chiesa non rifiuta i cattolici Lgbt: “Altrimenti sarebbe una setta” (Di lunedì 9 maggio 2022) In una risposta scritta ad alcune domande del padre gesuita James Martin circa i cattolici appartenenti alle minoranze sessuali Lgbtiq+, in particolare a proposito di cosa si sentirebbe di dire a uno di loro che “avesse subito un rifiuto dalla Chiesa”, Papa Francesco ha risposto: “Vorrei che lo riconoscessero non come ‘il rifiuto della Chiesa’, ma piuttosto di ‘persone nella Chiesa’. La Chiesa è madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Prendiamo ad esempio la parabola degli invitati alla festa: ‘i giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc’. (Matteo 22:1-15; Luca 14:15-24). Una Chiesa ‘selettiva’, di ‘sangue puro’, non è la Santa Madre Chiesa, ma piuttosto una setta”. Secondo Vatican News Martin ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 9 maggio 2022) In una risposta scritta ad alcune domande del padre gesuita James Martin circa iappartenenti alle minoranze sessualiiq+, in particolare a proposito di cosa si sentirebbe di dire a uno di loro che “avesse subito un rifiuto dalla”,ha risposto: “Vorrei che lo riconoscessero non come ‘il rifiuto della’, ma piuttosto di ‘persone nella’. Laè madre e chiama insieme tutti i suoi figli. Prendiamo ad esempio la parabola degli invitati alla festa: ‘i giusti, i peccatori, i ricchi e i poveri, ecc’. (Matteo 22:1-15; Luca 14:15-24). Una‘selettiva’, di ‘sangue puro’, non è la Santa Madre, ma piuttosto una”. Secondo Vatican News Martin ...

Mov5Stelle : È convocata una consultazione in rete degli iscritti per deliberare sulla destinazione delle restituzioni dei porta… - vaticannews_it : #PapaFrancesco al #ReginaCoeli: trovare tempo per l’ascolto e scoprirsi amati da Dio. Oggi abbiamo paura del silenz… - antoniospadaro : #PapaFrancesco in una lettera Leonid Mihailovich Sevastianov,, a capo dell’Unione dei “Vecchi credenti” russi: “Noi… - rosariopipolo : Questo doppio #vinile lo hai scritto per il tuo caro Arthur. Stasera lo riascoltiamo per condividere in silenzio, c… - Jiulian89217998 : @vladiluxuria Ma quale cammino? Il Papa non ha ancora capito che nasciamo creature di Dio ma Figli lo diventiamo per scelta -