OnePlus 10R | un portento con 150W di caricatore e 120Hz è pronto al suo debutto ufficiale

(Di lunedì 9 maggio 2022) L’ex azienda di Carl Pei continua imperterrita a puntare forte sul mercato indiano, e lo fa introducendo un dispositivo a cui non manca nulla:10R. La versione alternativa di10 che monta un display FHD a, ovviamente AMOLED, ed il chip MediaTek Dimensity 8100-Max.10Ralin India – 090522 www.computermagazine.itSaranno felici gli abitanti dell’India:10R, dispositivo alternativo per il mercato indiano prodotto dalla cinese dell’ex Carl Pei, èal suonel mercato locale. Il prezzo di lancio è fissato per 38.999 rupie – circa 500 euro – e la scheda tecnica è di quelle da tenere d’occhio per un eventuale arrivo in Italia. Parliamo di un dispositivo non di certo top di ...

