Manuel Bortuzzo, la verità a Verissimo: «Con Lulù è finita perché l'ho deciso io»

Nessuna ingerenza da famiglia e amici. Manuel Bortuzzo è categorico tra lui e Lulù Selassié «è finita perché l'ho deciso io». L'ex concorrente del Grande Fratello Vip ospite del salotto di Verissimo, il talk show di Canale 5, spiega a Silvia Toffanin la sua versione della fine della storia d'amore con Lulù, nata proprio nella casa più spiata d'Italia. «Nessun lavaggio del cervello da parte di genitori e amici – spiega Manuel – ho deciso io di lasciarla. La mia famiglia mi ha sempre consigliato, lasciandomi però libero di fare quello che volevo. Anche ai miei amici, che non ha praticamente conosciuto, l'unica cosa che interessa è sapere che io sono felice con la mia donna: chi sia non è importante».

