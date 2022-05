Lotta salvezza Serie A: tre gironi danteschi per sei squadre (Di lunedì 9 maggio 2022) I bassifondi ribollono di attese, paure e speranze. Sono ben sei le società implicate in questa Lotta salvezza in Serie A che, a due giornate dal termine, è sempre più incerta e di difficile lettura. I risultati emersi nel weekend appena archiviato, infatti, rimescolano clamorosamente le carte in tavola regalando agli appassionati un finale di stagione tutto da vivere. Nessuna delle contendenti è retrocessa ufficialmente e chi sembrava tranquillo qualche settimane fa, adesso, rischia di essere incredibilmente risucchiato nel turbine delle paure. Ecco la situazione attuale divisa in tre gironi infernali danteschi. Le “quasi salve” che potrebbero rischiare clamorosamente Nel gruppo delle squadre che combattono nella Lotta salvezza in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 9 maggio 2022) I bassifondi ribollono di attese, paure e speranze. Sono ben sei le società implicate in questainA che, a due giornate dal termine, è sempre più incerta e di difficile lettura. I risultati emersi nel weekend appena archiviato, infatti, rimescolano clamorosamente le carte in tavola regalando agli appassionati un finale di stagione tutto da vivere. Nessuna delle contendenti è retrocessa ufficialmente e chi sembrava tranquillo qualche settimane fa, adesso, rischia di essere incredibilmente risucchiato nel turbine delle paure. Ecco la situazione attuale divisa in treinfernali. Le “quasi salve” che potrebbero rischiare clamorosamente Nel gruppo delleche combattono nellain ...

