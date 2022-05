LIVE Zeppieri-Khachanov 2-5, ATP Roma 2022 in DIRETTA: l’azzurro subisce il break nel sesto gioco (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE GAME Zeppieri, 3-5. Altra ottima prima per Giulio. AD-40 Altro ace per Zeppieri. 40-40 Ancora un’uscita dal servizio affannosa che non gli permette di colpire bene. AD-40 Ace per Zeppieri, terzo della partita. 40-40 Risposta laser di Khachanov, altra parità. AD-40 Punto per Zeppieri. 40-40 Lungo il dritto di Zeppieri, si va ai vantaggi. 40-30 Zeppieri arriva male su un colpo strozzato del russo. Altra palla del 3-5. 40-15 Arriva stavolta il vincente di Khachanov che lascia di sasso l’azzurro. 40-0 Ottima guardia a rete di Zeppieri, che arriva sulla palla corta e para il passante dell’avversario. 30-0 Esce anche questo dritto di ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGAME, 3-5. Altra ottima prima per Giulio. AD-40 Altro ace per. 40-40 Ancora un’uscita dal servizio affannosa che non gli permette di colpire bene. AD-40 Ace per, terzo della partita. 40-40 Risposta laser di, altra parità. AD-40 Punto per. 40-40 Lungo il dritto di, si va ai vantaggi. 40-30arriva male su un colpo strozzato del russo. Altra palla del 3-5. 40-15 Arriva stavolta il vincente diche lascia di sasso. 40-0 Ottima guardia a rete di, che arriva sulla palla corta e para il passante dell’avversario. 30-0 Esce anche questo dritto di ...

