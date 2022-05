LIVE Fognini-Thiem 6-4 6-6, ATP Roma 2022 in DIRETTA: secondo set che si decide al tiebreak (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Fognini. Prima vincente dell’austriaco. Fabio ora ha due servizi a disposizione. 5-3 Minibreak Fognini! Errore di Thiem che dopo aver pizzicato la riga spedisce in rete il dritto. 4-3 Fognini, che subisce il contro minibreak steccando il dritto in uscita dal servizio. Serve Thiem. 4-2 Scappa via e non di poco il dritto di Thiem. Si cambia campo con l’azzurro in vantaggio di due punti. 3-2 Minibreak Fognini! Molto lucido il ligure che ferma il gioco su una palla dubbia. Il giudice di sedia scende e conferma l’out. Due servizi ora per Fabio. 2-2 Colpisce male la risposta di rovescio l’azzurro sulla seconda dell’austriaco. 2-1 Fognini. Gran punto vinto da Fabio, che tiene alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 9 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4. Prima vincente dell’austriaco. Fabio ora ha due servizi a disposizione. 5-3 Minibreak! Errore diche dopo aver pizzicato la riga spedisce in rete il dritto. 4-3, che subisce il contro minibreak steccando il dritto in uscita dal servizio. Serve. 4-2 Scappa via e non di poco il dritto di. Si cambia campo con l’azzurro in vantaggio di due punti. 3-2 Minibreak! Molto lucido il ligure che ferma il gioco su una palla dubbia. Il giudice di sedia scende e conferma l’out. Due servizi ora per Fabio. 2-2 Colpisce male la risposta di rovescio l’azzurro sulla seconda dell’austriaco. 2-1. Gran punto vinto da Fabio, che tiene alla ...

