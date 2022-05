Il calcio di Eto' o contro le discriminazioni

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 9 maggio 2022) “Para cambiar el mondo se necesita un poco de locura”, ovvero per cambiare il mondo è necessaria un po' di follia. Un concetto ambizioso, concreto e non banale, quello espresso da Samuel Eto’o, ex calciatore, attuale presidente della Federazione calcistica del Camerun. Di partite da protagonista ne ha giocate tante in carriera, sul campo è sempre stato un esempio di forza, determinazione e rispetto nei confronti di compagni e avversari. Quella di oggi però è una sfida diversa e ancor più, se possibile, affasciante di quelle vissute sul rettangolo verde. La sua battagliaogni forma di discriminazione prosegue giorno dopo giorno, con l’obiettivo di lanciare un messaggio di positività al mondo intero, grazie all’aiuto di tanti amici e della Lega Serie A, da sempre attiva nella promozione della multiculturalità. Eto’o, non è stato solo protagonista sul campo per ...