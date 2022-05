Ab roller | quale scegliere e come allenarsi con la ruota per gli addominali

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 9 maggio 2022) Ecco un attrezzo che può dare una svolta ai vostri. Parliamo dell'abo ab wheel, un attrezzo per l'allenamento molto efficace per definire i muscoli. È composto da una o due ruote attraversate da un asse centrale che funge anche da impugnatura esterna. Ed è un attrezzo ideale per gli esercizi in casa, ma, attenzione, c'è un ma:con un abrichiede una buona preparazione fisica perché per mantenere una postura efficace è impegnativo. L’uso sbagliato o in condizioni fisiche non adeguate potrebbe creare non pochi problemi, soprattutto nella zona lombare. Anche strappi. I vantaggi dell'ABCon questa piccolasi andranno a toccare i diversi punti dell’addome ottenendo un risultato completo. L’ab ...