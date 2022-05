A che ora gioca Fognini: orario e dove vedere in Tv il match contro Thiem (Di lunedì 9 maggio 2022) Entrano finalmente nel vivo gli Internazionali BNL d’Italia 2022 e oggi, secondo giorno di gare per il tabellone principale, sono diversi gli italiani scesi in campo. Mentre scriviamo in questo momento Lorenzo Sonego sta affrontando Shapovalov mentre la Trevisan (WTA) è uscita sconfitta dal match contro la Zhang (64,62). Ma gli occhi sono tutti puntati per stasera quando farà il suo esordio Fabio Fognini. orario Fognini contro Thiem agli Internazionali di Roma Nel tabellone l’atleta azzurro è stato sorteggiato con Dominic Thiem, attualmente numero 162 del ranking mondiale. L’italiano, 34 anni, posizione numero 56 ATP, scenderà in campo non prima delle ore 19.00 di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Lo stadio dove si disputerà il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 9 maggio 2022) Entrano finalmente nel vivo gli Internazionali BNL d’Italia 2022 e oggi, secondo giorno di gare per il tabellone principale, sono diversi gli italiani scesi in campo. Mentre scriviamo in questo momento Lorenzo Sonego sta affrontando Shapovalov mentre la Trevisan (WTA) è uscita sconfitta dalla Zhang (64,62). Ma gli occhi sono tutti puntati per stasera quando farà il suo esordio Fabioagli Internazionali di Roma Nel tabellone l’atleta azzurro è stato sorteggiato con Dominic, attualmente numero 162 del ranking mondiale. L’italiano, 34 anni, posizione numero 56 ATP, scenderà in campo non prima delle ore 19.00 di oggi, lunedì 9 maggio 2022. Lo stadiosi disputerà il ...

