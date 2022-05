Venezia Bologna 4-3: i Lagunari possono ancora sperare nella salvezza (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Venezia e Bologna: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Penzo, Venezia e Bologna si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Venezia Bologna 4-3 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. 4? GOAL Venezia – Thomas Henry raccoglie l’assist di Maenpaa e poi conclude con un pallonetto che sorprende Skorupski. 8? Occasione Soriano – Tiro che termina largo. 14? Occasione Svoboda – Cross che termina sulla testa di Svoboda che incorna ma termina di poco fuori. 17? Ammonito Skorupski – Sgambetto di Lukasz Skorupski su Haps e calcio di rigore per il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 8 maggio 2022) Allo stadio Penzo, il match valido per la 36ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Penzo,si affrontano nel match valido per la 36ª giornata della Serie A 2021/22. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi4-3 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Primo pallone giocato dalla formazione di casa. 4? GOAL– Thomas Henry raccoglie l’assist di Maenpaa e poi conclude con un pallonetto che sorprende Skorupski. 8? Occasione Soriano – Tiro che termina largo. 14? Occasione Svoboda – Cross che termina sulla testa di Svoboda che incorna ma termina di poco fuori. 17? Ammonito Skorupski – Sgambetto di Lukasz Skorupski su Haps e calcio di rigore per il ...

