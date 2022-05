Traffico Roma del 08-05-2022 ore 17:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione in graduale aumento gli spostamenti sulle strade della capitale a partire dal raccordo qui Code in carreggiata interna tra la Tuscolana e l’appia rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro sul viadotto della Magliana disagi tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio procedendo verso Fiumicino file in entrata su via Cassia tra il raccordo e via di Grotta Rossa mentre sulla Pontina ci sono ancora difficoltà per i lavori in corso tra Castel Romano e Spinaceto in entrambi i sensi di fine una notizia di trasporto pubblico oggi sospesi i lavori sulla metro B circolazione Attiva sull’intera linea per tutta la giornata fino alle 23:30 dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione in graduale aumento gli spostamenti sulle strade della capitale a partire dal raccordo qui Code in carreggiata interna tra la Tuscolana e l’appia rallentamenti sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso il centro sul viadotto della Magliana disagi tra via Cristoforo Colombo e via del Cappellaccio procedendo verso Fiumicino file in entrata su via Cassia tra il raccordo e via di Grotta Rossa mentre sulla Pontina ci sono ancora difficoltà per i lavori in corso tra Castelno e Spinaceto in entrambi i sensi di fine una notizia di trasporto pubblico oggi sospesi i lavori sulla metro B circolazione Attiva sull’intera linea per tutta la giornata fino alle 23:30 dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura ...

