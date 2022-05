Traffico Roma del 08-05-2022 ore 14:30 (Di domenica 8 maggio 2022) Luceverde Roma Buona domenica dalla redazione poco Traffico in queste prime ore pomeridiane sulle strade della capitale regolare la circolazione sul raccordo e la tangenziale attenzione in via Ostiense alle 20 per un incidente all’altezza di via Cesare Frugoni altri rallentamenti in via Pontina per i lavori in corso tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni possibili disagi nell’area del Circo Massimo per la risponde Cure manifestazione per la prevenzione del tumore al seno chiusura al Traffico e deviazioni di diverse linee bus di zona trasporto pubblico oggi sospesi i lavori sulla metro B circolazione Attiva sull’intera linea per tutta la giornata fino alle 23:30 dettagli di queste altre notizie sul sito Roma.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di ... Leggi su romadailynews (Di domenica 8 maggio 2022) LuceverdeBuona domenica dalla redazione pocoin queste prime ore pomeridiane sulle strade della capitale regolare la circolazione sul raccordo e la tangenziale attenzione in via Ostiense alle 20 per un incidente all’altezza di via Cesare Frugoni altri rallentamenti in via Pontina per i lavori in corso tra Castel di Decima e Tor de’ Cenci nelle due direzioni possibili disagi nell’area del Circo Massimo per la risponde Cure manifestazione per la prevenzione del tumore al seno chiusura ale deviazioni di diverse linee bus di zona trasporto pubblico oggi sospesi i lavori sulla metro B circolazione Attiva sull’intera linea per tutta la giornata fino alle 23:30 dettagli di queste altre notizie sul sito.luceverde.it Un saluto da Valerio penna un servizio a cura della c e della polizia locale di ...

