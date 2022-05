Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani | pronti al matrimonio? La risposta spiazza tutti

Advertising

tommaso_zorzi : I LOVE SHOPPING. CHI PUÒ SMENTIRLA. #QuestaECasaMia - tommaso_zorzi : Allora? Com’è???? #QuestaECasaMia - tommaso_zorzi : CASA DI GIOVANNA ??#QuestaECasaMia - Kgufy75 : @tommaso_zorzi Che carino il tuo programma lo abbiamo visto tutta la famiglia insieme ?? - miridifi : @tommaso_zorzi Bravo ragazzo ???????? -

un ottimo periodo per Stefania Orlando , di nuovo al fianco dinel programma " Questa è casa mia ", in onda da venerdì 6 maggio in prima serata alle 21.20 su Real Time: i due sono rimasti molto legati dopo l'esperienza del Grande Fratello VIP 5 . Su ...Il commento di Maurizio Costanzo, poi le parole di" Se io vado in un'osteria ci sono alcuni che non sono d'accordo, altri che si picchiano, altri che giocano a briscola, la vita è ...Tommaso Zorzi e il fidanzato Tommaso Stanzani raggiungono un traguardo importante: in arrivo anche le nozze La confessione in diretta.Oltre agli atleti olimpici sopra menzionati, sono stati premiati Ilenia Defrancesco e Tommaso Dellagiacoma (skiroll), Sofia Trettel (atletica), Cecilia Zorzi (vela), Mirko Felicetti (Snowboard), ...