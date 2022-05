Svelato il piano di Giuseppi: ha due nomi nel mirino. Chi vuole fare fuori (Di domenica 8 maggio 2022) Dapprima era un sospetto. L'avevano detto a Enrico Letta, lunedì, i capi delle correnti del Pd, riuniti a Montecitorio: «Attento, che presto potresti trovarti senza Conte, che non ha più interesse a stare con noi». In pochi giorni quel sentore ha acquistato consistenza: Giuseppe Conte vuole mollare i democratici, per far correre i Cinque Stelle da soli alle elezioni. L'equivalente politico dell'intervento chirurgico per la ricostruzione della verginità: cavalcare l'onda pacifista per rifarsi l'immagine di movimento duro e puro, il più simile possibile a quello che il 4 marzo del 2018 convinse un italiano su tre. E di elettori da recuperare ce ne sono milioni, visto che oggi il M5S ha solo il 13% delle intenzioni di voto. «Conte è disperato, fa l'antimilitarista per fermare il calo dei Cinque Stelle, e se vede che questa strategia rende non si arresterà», commentava ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 8 maggio 2022) Dapprima era un sospetto. L'avevano detto a Enrico Letta, lunedì, i capi delle correnti del Pd, riuniti a Montecitorio: «Attento, che presto potresti trovarti senza Conte, che non ha più interesse a stare con noi». In pochi giorni quel sentore ha acquistato consistenza: Giuseppe Contemollare i democratici, per far correre i Cinque Stelle da soli alle elezioni. L'equivalente politico dell'intervento chirurgico per la ricostruzione della verginità: cavalcare l'onda pacifista per rifarsi l'immagine di movimento duro e puro, il più simile possibile a quello che il 4 marzo del 2018 convinse un italiano su tre. E di elettori da recuperare ce ne sono milioni, visto che oggi il M5S ha solo il 13% delle intenzioni di voto. «Conte è disperato, fa l'antimilitarista per fermare il calo dei Cinque Stelle, e se vede che questa strategia rende non si arresterà», commentava ...

