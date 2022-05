Sanzioni Russia | ancora niente accordo Ue | problemi su stop petrolio

(Di domenica 8 maggio 2022) (Adnkronos) – Slittal’tra gli Stati membri dell’Ue sul sesto pacchetto dicontro laper la guerra in Ucraina, che prevede un graduale embargo sulle importazioni dida Mosca. La quarta riunione del Coreper, il comitato dei rappresentanti permanenti degli Stati presso l’Ue, dedicata al sesto pacchetto proposto dalla Commissione è terminata senza che lesiano state approvate, come in teoria avrebbero dovuto, anche se, secondo fonti diplomatiche europee, il Consiglio “è unito sulla necessità di adottare un sesto pacchetto di”. Ma sull’attuazione dell’embargo graduale sulrestanoda risolvere. Il pacchetto propone cinque categorie di ...

Advertising

fattoquotidiano : Niente accordo, di nuovo. Agli Stati membri dell’Ue manca l’unanimità che serve per approvare il sesto pacchetto di… - Palazzo_Chigi : #Europarlamento, Draghi: Abbiamo appoggiato le #sanzioni che l’Unione Europea ha deciso di imporre nei confronti de… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | La Russia lascerà la Stazione Spaziale Internazionale a causa delle sanzioni imposte per l'invasione dell… - melinacugliari : RT @agambella: Continua a mancare un accordo sull'ennesimo pacchetto di sanzioni alla Russia. Sul tema energetico l'Ungheria si oppone con… - DannyMynard60 : @Pasqual01350178 @jacopo_iacoboni Chi è stato zitto? È proprio a seguito di quell'annessione incruenta che sono sta… -

Tale proposta, tuttavia, non è riuscita a convincere Orban, che ha continuato a porre il veto sul sesto pacchetto dicontro la, che comprende anche il divieto di fornire navi e ...L'imbarcazione di lusso è quindi ora sequestrata in nome delleche l'Italia ha adoperato contro la. Ma c'è il rovescio della medaglia: il nostro Paese dovrà infatti sostenere i costi ...La maggioranza degli oligarchi alla corte di Vladimir Putin ha trasferito da anni le sue ricchezze offshore, in paradisi fiscali come le Isole Vergini britanniche, le Bermuda, Cipro e altre giurisdizi ...(Corriere della Sera) Slitta ancora il via libera dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell’Unione europea al sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Il no di ...