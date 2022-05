Samantha Cristoforetti, dallo Spazio le prime riprese video ed i TikTok (Di domenica 8 maggio 2022) Una ragazza che tutti noi conosciamo ha compiuto un grande passo al posto nostro, ossia fare un TikTok nello Spazio. Non è assolutamente una notizia da poco oppure una coss che potremmo tentare di replicare, ecco perché se ne sta parlando davvero tanto in questi giorni. Ma in merito a questa grande notiziona, quali sono state le parole in risposta alla situazione dell’astronauta? Informiamoci bene sull’argomento e vediamo cosa scopriamo. Il primo TikTok dallo Spazio arriva direttamente da una astronauta molto famosa – Computermagazine.itTikTok è una piattaforma amatissima da ogni genere di utente, quindi l’età diventa completamente superflua in tal caso. Il servizio ha saputo coinvolgere tutti noi in modi differenti, motivo per cui l’app è risultata essere molto performante sotto ogni ... Leggi su computermagazine (Di domenica 8 maggio 2022) Una ragazza che tutti noi conosciamo ha compiuto un grande passo al posto nostro, ossia fare unnello. Non è assolutamente una notizia da poco oppure una coss che potremmo tentare di replicare, ecco perché se ne sta parlando davvero tanto in questi giorni. Ma in merito a questa grande notiziona, quali sono state le parole in risposta alla situazione dell’astronauta? Informiamoci bene sull’argomento e vediamo cosa scopriamo. Il primoarriva direttamente da una astronauta molto famosa – Computermagazine.itè una piattaforma amatissima da ogni genere di utente, quindi l’età diventa completamente superflua in tal caso. Il servizio ha saputo coinvolgere tutti noi in modi differenti, motivo per cui l’app è risultata essere molto performante sotto ogni ...

