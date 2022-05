Ragazzo di 14 anni ferito in lite in bowling nel Napoletano (Di domenica 8 maggio 2022) commenta Sabato sera un 14enne è stato ferito durante una lite tra ragazzini all'interno del bowling a Casoria. Ancora poco chiare le motivazioni. Il giovane ha riportato una ferita da arma da taglio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 8 maggio 2022) commenta Sabato sera un 14enne è statodurante unatra ragazzini all'interno dela Casoria. Ancora poco chiare le motivazioni. Il giovane ha riportato una ferita da arma da taglio ...

Advertising

borghi_claudio : Chiederò a ISTAT di dare priorità assoluta ai dati dei malori improvvisi. Non è possibile vedere queste cose ogni g… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'Morti e feriti' sono segnalati a Odessa dopo un bombardamento missilistico russo. Secondo le prime notiz… - CarloCalenda : L’omicidio di #Ramelli è uno dei fatti più agghiaccianti degli anni ‘70. Raccapricciante l’applauso di alcuni consi… - SciabolataFFP : per mettersi alla prova settimana dopo settimana e cercare di alzare il proprio livello. Gli allenamenti sono impo… - Livia_DiGioia : RT @perseguitatoak: Immaginate avere 40 anni e rispondere “verme” ad un ragazzo che ti ha appena umiliato parlando in modo educato esponend… -