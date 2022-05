Pregliasco sulle reinfezioni in aumento: «In autunno si rischia una nuova ondata: quarta dose necessaria per tutti» (Di domenica 8 maggio 2022) «La crescita delle reinfezioni può sembrare marginale in questa fase ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l’estate potrebbe tornare preoccupante». A dirlo a La Stampa, intervistato da Francesco Rigatelli, è Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano. Il Covid si candida a «rimanere con noi a lungo anche in maniera preoccupante se in molti dovessero risultare meno protetti». Un’idea che il professore si è fatto alla luce dei 397 mila ricontagiati da fine agosto. I vaccinati «per ora» restano protetti dalla malattia grave ma la quarta dose in questo quadro «diventa fondamentale per gli anziani e in prospettiva per tutti». Chi ha fatto il vaccino in genere non avrà conseguenze gravi, «può stare tranquillo» ma, continua Pregliasco, «con tutte ... Leggi su open.online (Di domenica 8 maggio 2022) «La crescita dellepuò sembrare marginale in questa fase ma prova che la pandemia non è finita e che dopo l’estate potrebbe tornare preoccupante». A dirlo a La Stampa, intervistato da Francesco Rigatelli, è Fabrizio, direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano. Il Covid si candida a «rimanere con noi a lungo anche in maniera preoccupante se in molti dovessero risultare meno protetti». Un’idea che il professore si è fatto alla luce dei 397 mila ricontagiati da fine agosto. I vaccinati «per ora» restano protetti dalla malattia grave ma lain questo quadro «diventa fondamentale per gli anziani e in prospettiva per». Chi ha fatto il vaccino in genere non avrà conseguenze gravi, «può stare tranquillo» ma, continua, «con tutte ...

