Lazio e libertà: 'La polizia ha vietato una bandiera della pace ma in in curva c'erano vessilli nazisti' (Di domenica 8 maggio 2022) L'Associazione 'Lazio e libertà' sulla sua pagina Facebook ha scritto un post indirizzato alla Questura di Roma in cui ha denunciato che ieri non è stato loro consentito di introdurre una bandiera ... Leggi su globalist (Di domenica 8 maggio 2022) L'Associazione '' sulla sua pagina Facebook ha scritto un post indirizzato alla Questura di Roma in cui ha denunciato che ieri non è stato loro consentito di introdurre una...

SanGamaro : RT @lazio_e: inneggianti al nazismo e al fascismo, cosa che accade peraltro correntemente in tante altre curve? Cordialmente, Lazio e Liber… - GioMat86 : RT @lazio_e: inneggianti al nazismo e al fascismo, cosa che accade peraltro correntemente in tante altre curve? Cordialmente, Lazio e Liber… - code_red_now : RT @lazio_e: inneggianti al nazismo e al fascismo, cosa che accade peraltro correntemente in tante altre curve? Cordialmente, Lazio e Liber… - fabiobellentani : RT @globalistIT: Il gruppo di tifosi antifascisti della Lazio ha denunciato l'episodio avvenuto prima di Lazio-Sampdoria - globalistIT : Il gruppo di tifosi antifascisti della Lazio ha denunciato l'episodio avvenuto prima di Lazio-Sampdoria -