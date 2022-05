Gianmarco Onestini | spifferato un retroscena su Soleil | “avrete notato che…”

(Di domenica 8 maggio 2022)ha attaccatoSorge dopo la puntata conclusiva del programma La Pupa e il Secchione. Ecco cosa ha detto il concorrente del tv show di Barbara D’Urso. Il fratello della ex fiamma dinon è riuscito a trattenersi e ha sparato a zero sul giudice di Canale Cinque.-ha-attaccato-ha replicato con toni accesi al voto che la ex gieffina ha attribuito a lui e a Mila Suarez.attaccaSorge dopo il programma Quest’anno tra le coppie protagoniste del tv show di Barbara D’Urso c’è stato anche il fratello di Luca, famoso ex tronista di Uomini e Donne. Stiamo ...

Advertising

mariari1211 : RT @Especool1: Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - Especool1 : Como se rie!!! ???? Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - Idoia74186055 : RT @Especool1: Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - Morcuende5 : RT @Especool1: Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok - Especool1 : Dai un'occhiata al video di GIANMARCO ONESTINI ??! #TikTok -

Non solo la De Vitis ma pure: Paola Caruso, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Vera Miales, Elena Morali,. Per non parlare delle dinamiche più concentrate sul gossip che su altro. ...Lei è stata in coppia cone ha interpretato il ruolo anche di pupa insidiosa nel corso del programma. Ha confessato alla trasmissione Mediaset che il suo ex fidanzato Paolo Brosio ...Non solo la De Vitis ma pure: Paola Caruso, Mila Suarez, Mirko Gancitano, Vera Miales, Elena Morali, Gianmarco Onestini. Per non parlare delle dinamiche più concentrate sul gossip che su altro.Arriva per Soleil Sorge una stoccata da parte del concorrente de La Pupa e il Secchione show, dopo la fine del programma parole pesanti per lei.