F1 GP Miami 2022 | Vettel | “Contatto con Schumacher? Non l’avevo visto | dispiace per entrambi”

(Di domenica 8 maggio 2022) “Non mi aspettavo la sua mossa, altrimenti non ci sarebbe stato il. È un peccato, miper. Il feeling con la macchine è stato un po’ migliore, ma siamo rimasti imbottigliati nel traffico”. Così Sebastiancommenta l’uscita di scena per ilcon l’amico Mick, nel corso del GP didi F1. Il pilota della Haas, a sua volta, ha commentato: “Onestamente è diverso vederlo da dentro la macchina. Giudicandolo da fuori, bisognerà parlarne, ma ormai è storia. Tuto è iniziato da prima con Esteban, è stato un episodio sfortunato. Era stata la migliore gara finora, ci siamo ritrovati nelle prime posizioni partendo 15esimi, purtroppo non siamo riusciti a completare l’opera”. SportFace.