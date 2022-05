F1, GP Miami 2022. Sainz: “Bella battaglia con Perez ma voglio di più” (Di domenica 8 maggio 2022) “Dopo l’incidente di venerdì avevo un po’ di dolore al collo, è stata una Bella battaglia con Perez. Abbiamo ottenuto il podio che è un buon risultato, non è stato facile. Una gara molto dura per il caldo e per le gomme, ma questo è il risultato che meritiamo. Possiamo ancora crescere, voglio di più, ma non è male”. Lo ha detto Carlos Sainz, pilota della Ferrari, dopo il terzo posto nel Gran Premio di Miami di Formula 1. I RISULTATI DELLA GARA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 8 maggio 2022) “Dopo l’incidente di venerdì avevo un po’ di dolore al collo, è stata unacon. Abbiamo ottenuto il podio che è un buon risultato, non è stato facile. Una gara molto dura per il caldo e per le gomme, ma questo è il risultato che meritiamo. Possiamo ancora crescere,di più, ma non è male”. Lo ha detto Carlos, pilota della Ferrari, dopo il terzo posto nel Gran Premio didi Formula 1. I RISULTATI DELLA GARA LE CLASSIFICHE AGGIORNATE SportFace.

