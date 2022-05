Draghi va da Biden, focus su Ucraina e sanzioni (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - A poco più di sei mesi dal loro incontro a palazzo Chigi, il premier Mario Draghi vola a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: la situazione, rispetto al 29 ottobre 2021, è cambiata con il quadro geopolitico completamente stravolto dall'"operazione militare speciale" russa in Ucraina. Il 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l'invasione, sarà ricordato come una data spartiacque fondamentale nella storia contemporanea, destinata a incidere profondamente sugli equilibri euro-atlantici nell'era post guerra fredda, e i cui effetti si faranno sentire per lungo tempo. Draghi si troverà di fronte un presidente che, in vista anche delle elezioni midterm e delle presidenziali del 2024, punta a riaffermare il ruolo di leadership degli Stati Uniti a livello globale, a rinsaldare il ... Leggi su agi (Di domenica 8 maggio 2022) AGI - A poco più di sei mesi dal loro incontro a palazzo Chigi, il premier Mariovola a Washington per un incontro con il presidente degli Stati Uniti Joe: la situazione, rispetto al 29 ottobre 2021, è cambiata con il quadro geopolitico completamente stravolto dall'"operazione militare speciale" russa in. Il 24 febbraio, giorno in cui è iniziata l'invasione, sarà ricordato come una data spartiacque fondamentale nella storia contemporanea, destinata a incidere profondamente sugli equilibri euro-atlantici nell'era post guerra fredda, e i cui effetti si faranno sentire per lungo tempo.si troverà di fronte un presidente che, in vista anche delle elezioni midterm e delle presidenziali del 2024, punta a riaffermare il ruolo di leadership degli Stati Uniti a livello globale, a rinsaldare il ...

