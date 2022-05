Dmitry Bivol batte Canelo Álvarez e mantiene il titolo dei medio massimi (Di domenica 8 maggio 2022) Nella tarda nottata di oggi alla T-Mobile Arena di Las Vegas in Neveda si sono affrontati Dmitry Bivol (20-0, 11 KO) vs Canelo Álvarez (57-2-2, 39 KO). La indiscussa star dei pesi medi subisce una dura sconfitta. Margini, molto stretti, fanno discutere. Tuttavia la decisione unanime dei giudici è di 115-113. Dmitry Bivol si impone nettamente su Canelo Álvarez mantiene il titolo WBA dei massimi leggeri e si impone nettamente sulla top star dei pesi medi Saul Álvarez. Canelo riceve per la prima volta questa notte, la sua prima sconfitta dal 2013, quando acerbo pugile ventiduenne veniva battuto da Floyd Mayweather al peso 154 libre (69KG). Nella notte non è il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 8 maggio 2022) Nella tarda nottata di oggi alla T-Mobile Arena di Las Vegas in Neveda si sono affrontati(20-0, 11 KO) vs(57-2-2, 39 KO). La indiscussa star dei pesi medi subisce una dura sconfitta. Margini, molto stretti, fanno discutere. Tuttavia la decisione unanime dei giudici è di 115-113.si impone nettamente suilWBA deileggeri e si impone nettamente sulla top star dei pesi medi Saulriceve per la prima volta questa notte, la sua prima sconfitta dal 2013, quando acerbo pugile ventiduenne veniva battuto da Floyd Mayweather al peso 154 libre (69KG). Nella notte non è il ...

Advertising

arielhelwani : Official: Dmitry Bivol DEF. Canelo Alvarez via UD (115-113 x 3). Wow. - adevaldes : Bivol da la sorpresa!! ?? - TUDNMEX : “Buuuuuuu” Sonoro abucheo a Bivol en la TMobile Arena ?? ?? @jmteran ?? EN VIVO - AhmedRa69736257 : RT @arielhelwani: Official: Dmitry Bivol DEF. Canelo Alvarez via UD (115-113 x 3). Wow. - NEWSBITE_USA : Jake Paul reaction over Canelo Alvarez vs. Dmitry Bivol fight as Canelo ... -