Chi è il miglior allenatore della Serie A? La sua squadra non è tra le prime 5 (Di domenica 8 maggio 2022) La Serie A sta per giungere al termine e si possono iniziare a tirare le prime somme del campionato italiano. Quando mancano tre giornate alla fine, la Serie A è ancora tutta aperta. Il Milan è sì primo ma con soli due punti di vantaggio rispetto all’Inter e un calendario molto più complicato visto gli impegni contro Verona e Sassuolo in trasferta e la sfida casalinga contro l’Atalanta. Duecentosettanta minuti in cui i rossoneri possono scrivere una meravigliosa pagina calcistica visto una rosa, nel complesso, inferiore a quella nerazzurra. Qualora il Milan dovesse vincere il campionato gran parte del merito andrebbe attribuita, senza ombra di dubbio, a Pioli per lo straordinario lavoro fatto da quando è sulla panchina di San Siro. Il tecnico rossonero, però, non è il migliore della ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 8 maggio 2022) LaA sta per giungere al termine e si possono iniziare a tirare lesomme del campionato italiano. Quando mancano tre giornate alla fine, laA è ancora tutta aperta. Il Milan è sì primo ma con soli due punti di vantaggio rispetto all’Inter e un calendario molto più complicato visto gli impegni contro Verona e Sassuolo in trasferta e la sfida casalinga contro l’Atalanta. Duecentosettanta minuti in cui i rossoneri possono scrivere una meravigliosa pagina calcistica visto una rosa, nel complesso, inferiore a quella nerazzurra. Qualora il Milan dovesse vincere il campionato gran parte del merito andrebbe attribuita, senza ombra di dubbio, a Pioli per lo straordinario lavoro fatto da quando è sulla panchina di San Siro. Il tecnico rossonero, però, non è il...

