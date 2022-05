CESARA BUONAMICI: SONO FEDELE A MEDIASET. IN RAI NON CREDO CI SIA LA STESSA LIBERTÀ (Di domenica 8 maggio 2022) CESARA BUONAMICI è il Tg5. Tra i fondatori del telegiornale di Canale 5 con Enrico Mentana, il primo direttore, Clemente Mimum, l’attuale, Cristina Parodi e Lamberto Sposini, la giornalista è uno dei volti più amati dell’informazione in Italia. Nell’occasione dell’annuncio delle nozze, previste in estate con lo storico compagno, il medico israeliano Joshua Kalman, si è raccontata al Corriere della Sera. A gennaio CESARA BUONAMICI ha festeggiato 30 anni al Tg5. Ha condotto l’edizione delle 13, spesso in coppia con Emilio Carelli, prima del passaggio a Sky e infine alla politica, e l’edizione più importante, quella delle 20 dove è tuttora il volto di punta. “Negli anni ho avuto offerte dal mondo Rai e dalla vecchia La7, ma io SONO sempre stata FEDELE, non ho mai avuto dubbi”, sottolinea ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 8 maggio 2022)è il Tg5. Tra i fondatori del telegiornale di Canale 5 con Enrico Mentana, il primo direttore, Clemente Mimum, l’attuale, Cristina Parodi e Lamberto Sposini, la giornalista è uno dei volti più amati dell’informazione in Italia. Nell’occasione dell’annuncio delle nozze, previste in estate con lo storico compagno, il medico israeliano Joshua Kalman, si è raccontata al Corriere della Sera. A gennaioha festeggiato 30 anni al Tg5. Ha condotto l’edizione delle 13, spesso in coppia con Emilio Carelli, prima del passaggio a Sky e infine alla politica, e l’edizione più importante, quella delle 20 dove è tuttora il volto di punta. “Negli anni ho avuto offerte dal mondo Rai e dalla vecchia La7, ma iosempre stata, non ho mai avuto dubbi”, sottolinea ...

