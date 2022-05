Amici 21, chi è stato eliminato? Colpo di scena in semifinale: non era mai successo (Di domenica 8 maggio 2022) Durante la semifinale di Amici 21 c’è stato un vero e proprio Colpo di scena per i fan che seguono da casa. Vediamo chi è stato eliminato e chi sono i finalisti. Non sono mancate di certo le sorprese in questa ventunesima edizione del talent show più longevo della tv italiana. La semifinale non poteva essere di certo da meno, dove il pubblico ha assistito ad un evento che non era mai successo prima nel corso di questi anni. Andiamo con ordine e vediamo che cosa è accaduto durante la puntata. Durante la semifinale di Amici 21, i sette allievi rimasti hanno dato il tutto per tutto per ottenere la maglia color oro che gli consentisse l’accesso in finale. Alex, Luigi, Sissi, Michele, ... Leggi su chenews (Di domenica 8 maggio 2022) Durante ladi21 c’èun vero e propriodiper i fan che seguono da casa. Vediamo chi èe chi sono i finalisti. Non sono mancate di certo le sorprese in questa ventunesima edizione del talent show più longevo della tv italiana. Lanon poteva essere di certo da meno, dove il pubblico ha assistito ad un evento che non era maiprima nel corso di questi anni. Andiamo con ordine e vediamo che cosa è accaduto durante la puntata. Durante ladi21, i sette allievi rimasti hanno dato il tutto per tutto per ottenere la maglia color oro che gli consentisse l’accesso in finale. Alex, Luigi, Sissi, Michele, ...

Advertising

LCuccarini : Le facce stanche di chi non molla! Sissi, Alex, Serena, quanto siete cresciuti e quanto siamo fieri di voi! L’impeg… - gennaromigliore : Mi lascia attonito sentire oggi amici di quella sinistra che rappresenta parte importante del mio percorso politico… - miss_clair_ : RT @mareemooto: Spiace per chi non c’era quando Alessandra Amoroso cantó per la prima volta “Immobile” nello studio di Amici e volavano pup… - Tommaso01401526 : RT @caroligi_edit: Viaggio a Parigi+Finale regalata CHI SONO I RACCOMANDATI ORA? #Amici21 #amici #amici22 - AlloccaAnto_AA : RT @mareemooto: Spiace per chi non c’era quando Alessandra Amoroso cantó per la prima volta “Immobile” nello studio di Amici e volavano pup… -