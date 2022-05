WTA Madrid 2022, Ons Jabeur piega in finale Jessica Pegula in tre set (Di sabato 7 maggio 2022) Il torneo WTA 1000 di Madrid, in Spagna, oggi, sabato 7 maggio, ha visto concludersi il tabellone principale con la disputa della finale del main draw: la tunisina Ons Jabeur, numero 8 del seeding, ha battuto la testa di serie numero 12, la statunitense Jessica Pegula, con lo score di 7-5 0-6 6-2 dopo un’ora e 57 minuti. Nel primo set la prima ad allungare è Pegula, che trova il break nel quarto gioco, ma il controbreak di Jabeur giunge nel settimo game. La statunitense sciupa un set point nel decimo gioco e poi è la tunisina a trovare di nuovo lo strappo chiudendo sul 7-5 in 55 minuti. La seconda partita è a senso unico: 6-0 in 27 minuti per la statunitense. Nel terzo e decisivo parziale, dopo uno scambio di break in avvio, Jabeur scappa via sul 3-1 e ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Il torneo WTA 1000 di, in Spagna, oggi, sabato 7 maggio, ha visto concludersi il tabellone principale con la disputa delladel main draw: la tunisina Ons, numero 8 del seeding, ha battuto la testa di serie numero 12, la statunitense, con lo score di 7-5 0-6 6-2 dopo un’ora e 57 minuti. Nel primo set la prima ad allungare è, che trova il break nel quarto gioco, ma il controbreak digiunge nel settimo game. La statunitense sciupa un set point nel decimo gioco e poi è la tunisina a trovare di nuovo lo strappo chiudendo sul 7-5 in 55 minuti. La seconda partita è a senso unico: 6-0 in 27 minuti per la statunitense. Nel terzo e decisivo parziale, dopo uno scambio di break in avvio,scappa via sul 3-1 e ...

