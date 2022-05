VIDEO Max Verstappen | Red Bull a fuoco | principio d’incendio sul posteriore Cos’è successo a Miami

Leggi su oasport

(Di sabato 7 maggio 2022) Maxha incominciato in salita il weekend riservato al GP di2022. Il Campione del Mondo è sceso in pista quando mancavano una trentina di minuti al termine delle prove libere 2, dopo che i meccanici avevano sostituito il cambio a causa di un leggero contatto con le barriere durante la FP1, ma la sua Redha subito fatto le bizze. C’è infatti stato undi incendio aldella monoposto. Nei pressi della ruota anteriore destra si sono viste delle fiamme. Fortunatamente, però, la situazione non è degenerata e l’olandese è riuscito a condurre la monoposto fino ai box. Si tratta comunque di un problema particolarmente rilevante per Max, che in questa stagione è già stato costretto a due ritiri a causa di problemi di affidabilità. Tutto è ...