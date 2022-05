Tamara Brazzi | una donna entusiasta con una penna sempre in tasca

Leggi su lopinionista

(Di sabato 7 maggio 2022) “Credo che con Veronica sia nato un amore a prima vista, mi sono imbattuta nella sua figura per caso e da quel momento non l’ho più lasciata” È unache ama la storia, conoscere e lottare per i propri sogni. Scrittrice dallaeccellente, con all’attivo svariate pubblicazioni tra cui il romanzo Veronica ed Io (La Valigia Rossa Edizioni) dedicato espressamente alla cortigiana Veronica Franco, come un fiume in piena ci ha raccontato dei suoi progetti e della sua stima, davvero immensa, per questa figura femminile del Rinascimento Veneziano., si presenti ai nostri lettori, con pregi, vizi e virtù… Ciao a tutti, mi presento: mi chiamoe sono nata su una nuvola cerulea, con unain ...