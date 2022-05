Russell domina le seconde libere del Gp di Miami

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 7 maggio 2022)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – Georgeè il più veloce nelleprovedel Gran Premio didi Formula 1.Il pilota britannico della Mercedes fa segnare il suo giro migliore in 1'29?938, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc (+0?106) e la Red Bull di Sergio Perez (+0?212). In difficoltà invece l'altra Red Bull di Max Verstappen: problemi di surriscaldamento per l'olandese che è rimasto ai box per quasi tutta la sessione. Top-5 completata da Lewis Hamilton (Mercedes) e Fernando Alonso (Alpine). Da segnalare due bandiere rosse: la prima ha avuto come protagonista Carlos Sainz (undicesimo), autore di un incidente all'uscita di curva 13. Il pilota spagnolo, dopo aver perso il controllo della sua Ferrari, è uscito illeso dalla monoposto, ma si avvicina con poca fiducia alle ...