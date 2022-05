"Quanto costa morire in Ucraina". L'esercito di Putin? Pieno di poveri: ecco le cifre-choc (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra in Ucraina costa alla Russia quasi 900mila euro al giorno: in questa cifra è compreso il salario dei soldati, che tra professionisti e militari di leva sarebbero circa 150mila impegnati nella cosiddetta “operazione militare speciale”. I soldati di leva hanno un costo irrisorio per le casse della Federazione Russa: guadagnano 15mila rubli al mese, ovvero 200 euro. Molto al di sotto del salario medio russo, che si aggira intorno ai 450 euro. I soldati arruolati da almeno cinque anni guadagnano poco più del doppio: percepiscono infatti 564 euro al mese. cifre che sembrano molto basse per morire in Ucraina, se è vero che dall'inizio della guerra sono morti quasi 20mila soldati russi. Una cifra spaventosa, non confermata ufficialmente dal Cremlino, ma le stime americane sembrano piuttosto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 maggio 2022) La guerra inalla Russia quasi 900mila euro al giorno: in questa cifra è compreso il salario dei soldati, che tra professionisti e militari di leva sarebbero circa 150mila impegnati nella cosiddetta “operazione militare speciale”. I soldati di leva hanno un costo irrisorio per le casse della Federazione Russa: guadagnano 15mila rubli al mese, ovvero 200 euro. Molto al di sotto del salario medio russo, che si aggira intorno ai 450 euro. I soldati arruolati da almeno cinque anni guadagnano poco più del doppio: percepiscono infatti 564 euro al mese.che sembrano molto basse perin, se è vero che dall'inizio della guerra sono morti quasi 20mila soldati russi. Una cifra spaventosa, non confermata ufficialmente dal Cremlino, ma le stime americane sembrano piuttosto ...

Advertising

GiovaQuez : Elio Germano legge Gino Strada: 'Un F35 costa quanto 1.000 posti letto in terapia intensiva. Basta scegliere'. Vero… - Angela23763271 : RT @evamarghe: Che figuraccia l'avvocato del popolo! Grande Draghi! Questa volta devo dire anche grazie a Salvini! Mi costa quanto mi cost… - Giorgia00149370 : @aliceroncoroni4 @AXBproduction Ma quanto costa hai parenti farsi un po' gli affari loro, eviterebbero brutte parol… - sirjoe7007 : In #Irlanda del Nord vince il partito cattolico che punta alla riunificazione dell'Irlanda. Poi la #Scozia che ripr… - Maurizi96745767 : @F_Baldux @sbonaccini @GiovanniPaglia Tu non hai idea di quanto costa il riscatto degli anni universitari, perché l… -