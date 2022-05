Pallamano, Serie A 2022: Conversano e Fasano terminano la regular season a pari punti (Di sabato 7 maggio 2022) Con la tredicesima giornata di ritorno si è conclusa ufficialmente la regular season del Campionato di Serie A 2022 di Pallamano maschile. In occasione dell’ultimo atto sono stati quindi definiti i quadri dei play-off che, come sappiamo, coinvolgeranno le squadre posizionate nelle prime quattro posizioni della classifica. Dopo aver perso il big match della scorsa giornata ha riguadagnato terreno Conversano, abilissima a regolare senza patemi la pratica Bolzano superato con il rotondo punteggio di 36-20; in virtù del risultato odierno i pugliesi hanno riacciuffato la testa della classifica, agganciando a 40 punti Junior Fasano, oggi caduta nel campo di Brixen. Gli altoatesini infatti hanno sconfitto i capofila per 29-23, prendendo il largo grazie a ... Leggi su oasport (Di sabato 7 maggio 2022) Con la tredicesima giornata di ritorno si è conclusa ufficialmente ladel Campionato didimaschile. In occasione dell’ultimo atto sono stati quindi definiti i quadri dei play-off che, come sappiamo, coinvolgeranno le squadre posizionate nelle prime quattro posizioni della classifica. Dopo aver perso il big match della scorsa giornata ha riguadagnato terreno, abilissima a regolare senza patemi la pratica Bolzano superato con il rotondo punteggio di 36-20; in virtù del risultato odierno i pugliesi hanno riacciuffato la testa della classifica, agganciando a 40Junior, oggi caduta nel campo di Brixen. Gli altoatesini infatti hanno sconfitto i capofila per 29-23, prendendo il largo grazie a ...

