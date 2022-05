La nave russa Makarov sta affondando? E’ giallo (Video) (Di sabato 7 maggio 2022) La nave russa Makarov sta affondando? Il giallo si infittisce e si parla di mistificazione dell’intelligence turca Nelle ultime ora si è diffusa la notizia che una seconda nave russa è stata colpita e starebbe per affondare. La notizia non è stata confermata da fonti russe, ma sono state diffuse sui social una serie di immagini, ancora da verificare, in cui si vedrebbe una ingente colonna di fumo alzarsi dalla nave. Si tratterebbe dell’ammiraglia Admiral Makarov, considerata un vero gioiello della flotta russa dopo la Moskva già affondata. La Makarov, secondo quanto riportato da Il Fatto quotidiano, è lunga quasi 125 metri e pesa oltre 400mila tonnellate. Inoltre, la nave sarebbe ... Leggi su 361magazine (Di sabato 7 maggio 2022) Lasta? Ilsi infittisce e si parla di mistificazione dell’intelligence turca Nelle ultime ora si è diffusa la notizia che una secondaè stata colpita e starebbe per affondare. La notizia non è stata confermata da fonti russe, ma sono state diffuse sui social una serie di immagini, ancora da verificare, in cui si vedrebbe una ingente colonna di fumo alzarsi dalla. Si tratterebbe dell’ammiraglia Admiral, considerata un vero gioiello della flottadopo la Moskva già affondata. La, secondo quanto riportato da Il Fatto quotidiano, è lunga quasi 125 metri e pesa oltre 400mila tonnellate. Inoltre, lasarebbe ...

Advertising

TgLa7 : #Ucraina: 'Fregata russa sta bruciando, colpita da un razzo ucraino'. Stato maggiore #Kiev, 'Mosca ha perso una nave' - fanpage : La nave russa Admiral Makarov avrebbe preso fuoco nel Mar Nero, non lontano dall'Isola dei Serpenti, dove già era a… - TgLa7 : Forze ucraine rivendicano di aver colpito la nave #AdmiralMakarov che starebbe bruciando vicino a Snake Island. Aer… - 361_magazine : La nave russa Makarov sta affondando? E' giallo (Video) - dafne1967 : RT @micheleboldrin: Ogni nave da guerra russa in fondo al mare son 50.000 ucraini vivi in più, più o meno. Le vite umane si salvano così.… -