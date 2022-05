Il nuovo battesimo di Sangiovanni, con una Scossa (Di sabato 7 maggio 2022) Nell’appartamento che Sangiovanni e il suo team hanno scelto come location per l’intervista, l’ultimo vincitore di Amici è l’unica nota di colore. In un tuta rosa, tappezzata di smile sorridenti, mentre Milano ci accoglie con un cielo plumbeo, sembra una bella metafora del momento che sta vivendo adesso “Sangio”. A breve uscirà Scossa, il suo nuovo singolo, pensato per la colonna sonora della terza stagione di Summertime, la serie Netflix che nelle passate stagioni ha visto Tommaso Paradiso tra i colleghi coinvolti nel ruolo e che in qualche modo è anche termometro del cambiamento dei gusti di un certo tipo di pubblico italiano. Se prima, in quella campagna, era tutto un Frah Quintale, Giorgio Poi e via discorrendo, oggi c'è anche un Sangiovanni. LEGGI ANCHE: Sangiovanni porta (le) *Farfalle* a ... Leggi su gqitalia (Di sabato 7 maggio 2022) Nell’appartamento chee il suo team hanno scelto come location per l’intervista, l’ultimo vincitore di Amici è l’unica nota di colore. In un tuta rosa, tappezzata di smile sorridenti, mentre Milano ci accoglie con un cielo plumbeo, sembra una bella metafora del momento che sta vivendo adesso “Sangio”. A breve uscirà, il suosingolo, pensato per la colonna sonora della terza stagione di Summertime, la serie Netflix che nelle passate stagioni ha visto Tommaso Paradiso tra i colleghi coinvolti nel ruolo e che in qualche modo è anche termometro del cambiamento dei gusti di un certo tipo di pubblico italiano. Se prima, in quella campagna, era tutto un Frah Quintale, Giorgio Poi e via discorrendo, oggi c'è anche un. LEGGI ANCHE:porta (le) *Farfalle* a ...

