Highlights e gol Lazio-Sampdoria 2-0 | Serie A 2021 2022 VIDEO

Gli Highlights e le azioni salienti di Lazio-Sampdoria 2-0, match della trentaseiesima giornata di Serie A 2021/2022. Patric sblocca il match nella prima frazione poi è Luis Alberto a chiudere i conti nella ripresa. Arrivano tre punti preziosi in chiave europea per gli uomini di Sarri. L'unico brivido nel finale con Quagliarella che colpisce il palo.

