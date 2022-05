EUROVISION A TORINO, ANCORA UNA VOLTA UN GRANDE EVENTO VUOLE IL SUDORE DEI GIOVANI MA NON LI VUOLE PAGARE? (Di sabato 7 maggio 2022) Intervento di Alberto Deambrogio, segretario Rifondazione Comunista Piemonte e Valle d’Aosta, e Fausto Cristofari, segretario provinciale PRC TORINO, in merito alla campagna di reclutamento di GIOVANI per attività gestite dalla città di TORINO per l’EUROVISION Song Contest che si terrà a TORINO nei prossimi giorni. I ragazzi e le ragazze che hanno aderito alla campagna di reclutamento dovranno svolgere parecchie mansioni, dalla gestione flussi e servizi al pubblico alle informazioni sulle sedi turistiche, dall’accoglienza delegazioni ai presidi sala stampa, sino agli accrediti, ai trasporti ecc.; insomma dovranno lavorare in cambio di una uniforme di riconoscimento, di un buono pasto e di un biglietto d’autobus. La città di TORINO insomma, come nella vecchia iconografia dello zio ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 7 maggio 2022) Intervento di Alberto Deambrogio, segretario Rifondazione Comunista Piemonte e Valle d’Aosta, e Fausto Cristofari, segretario provinciale PRC, in merito alla campagna di reclutamento diper attività gestite dalla città diper l’Song Contest che si terrà anei prossimi giorni. I ragazzi e le ragazze che hanno aderito alla campagna di reclutamento dovranno svolgere parecchie mansioni, dalla gestione flussi e servizi al pubblico alle informazioni sulle sedi turistiche, dall’accoglienza delegazioni ai presidi sala stampa, sino agli accrediti, ai trasporti ecc.; insomma dovranno lavorare in cambio di una uniforme di riconoscimento, di un buono pasto e di un biglietto d’autobus. La città diinsomma, come nella vecchia iconografia dello zio ...

